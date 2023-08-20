Вашингтон, 20 августа, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Конфликт на Украине вступил в финальную стадию — ВСУ растеряли свой боевой потенциал. Так считает экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Своё мнение он высказал в интервью каналу Daily Planet.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам военного эксперта, киевская армия не в состоянии собрать мощную боевую силу, чего-то добиться и идти вперёд.

«Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени», — сказал Скотт Риттер.

Бывший военный напомнил, что ВС России достигли значительных успехов на купянском направлении и в скором времени ожидаются достижения по многим участкам фронта.

Своё мнение Риттер подкрепил высказыванием главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена об уступке Украиной территорий ради вступления в альянс и финала конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, военно-политический блок больше не верит в победу Украины над Россией, её намерены «продать», считает обозреватель газеты The Telegraph британский полковник в отставке Ричард Кемп.

В своей статье он упомянул о выступлении Йенсена, который заявил, что для мирного соглашения в обмен на членство в НАТО Киеву предлагается отказаться от части территорий в пользу Москвы.

Экс-разведчик Риттер назвал мусором поставляемую Киеву военную технику.