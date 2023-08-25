Севастополь, 25 августа, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены, по предварительным данным, над акваторией Чёрного моря в районе мыса Херсонес. Об этом 25 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры», — уточнил Развожаев.

По данным губернатора Севастополя, в городе тихо, но все службы и силы переведены в состояние боевой готовности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 25 августа Украина предприняла попытку нанести удар по гражданским объектам доработанной ракетой С-200. Как заявили в Министерстве обороны России, ракета была обнаружена и уничтожена силами ПВО в небе над территорией Калужской области.