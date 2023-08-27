Брянск, 27 августа, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 27 августа уничтожили в небе два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«27 августа в ночные и утренние часы <…> были предприняты очередные попытки террористических атак по территории России с применением БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили в полёте два беспилотника над территорией Курской и Брянской областей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в регионе украинском беспилотном летательном аппарате. Он уточнил, что дрон был уничтожен в небе над Трубчевским районом российскими силами противовоздушной обороны. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.