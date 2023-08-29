Вашингтон, 29 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. 47-я механизированная бригада ВСУ практически исчезла из-за ударов российских тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк». Об этом 29 августа заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.

Mihir Melwani/Global Look Press

«47-я бригада ВСУ, скорее всего, перестала существовать прошлой ночью. По скоплениям этого соединения был нанесён мощный удар, который привёл к колоссальным потерям», — сказал Риттер.

Он добавил, живая сила противника уничтожалась российскими (ТОС) «Солнцепёк».

По словам эксперта, ВСУ больше не смогут вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромного количества погибших.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что в результате провального контрнаступления у ВСУ осталось всего несколько боевых бригад, обученных в странах НАТО. По его словам, у киевского режима ничего не останется, когда эти резервы погибнут, а они сейчас гибнут в огромных количествах. Он добавил, что украинская оборона скоро развалится, и на этом всё закончится.

До этого Риттер отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не желает признавать поражение и будет продолжать говорить о «победе ВСУ», когда российские танки будут уже идти по Киеву. Эксперт уточнил, что потери украинской армии растут ежедневно, о чём докладывают киевским властям.