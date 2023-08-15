Москва, 15 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО весьма очевидна, заявил 15 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет», — сказал Хренин в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.

Россия и Китай прямо называются Западом стратегическими противниками в их военных программах, и аналогичные заявления делают лидеры западных государств, напомнил Хренин.

Только наличие у России ядерного оружия сдерживает Запад от развязывания полномасштабной войны, отметил министр, подчеркнув, что именно поэтому в Минске считают особенно значимым размещение российского тактического ЯО в Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав. Накануне, 14 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил дополнительную военную помощь Киеву на 200 млн долларов. Общий объём оказанной Киеву поддержки в Вашингтоне оценили более чем в 40 млрд долларов.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия является фактором сдерживания, и выразил надежду, что применять это оружие не придётся. О размещении российского ЯО в Белоруссии главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд.

Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада. США и их союзники по НАТО максимально накаляют ситуацию, но размещение ТЯО в Белоруссии и призвано охладить их пыл и остановить дестабилизирующие действия с их стороны, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.