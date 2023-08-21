Москва, 21 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В ходе тушения возгорания в квартире в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы спасли трёх человек и ещё 15 эвакуировали. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщение о пожаре по адресу Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Е, к. 1 поступило в 09:10, и по прибытии на место спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 21-м этаже 22-этажного жилого дома.

«Принятыми мерами в 09:48 пожар локализован на площади 40 квадратных метров и в 09:54 полностью ликвидирован. В ходе тушения пожара спасены три человека, эвакуированы 15 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данных о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Богородском районе Московской области произошло крупное возгорание на складе. На тот момент площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Позднее в пресс-службе МЧС уточнили, что площадь возгорания на складе с лакокрасочными изделиями в Московской области увеличилась до трёх тысяч квадратных метров. К тушению привлекли два вертолёта.