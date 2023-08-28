Москва, 28 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Пожар, который вспыхнул днём 28 августа на кровле здания на ВДНХ в Москве, ликвидирован, сообщил Telegram-канал «112».

76.mchs.gov.ru Последствия пожара

В экстренных службах столицы уточнили, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек.

Площадь возгорания составляла 10 кв. метров. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу сложности, но он был понижен после разведки.

По данным из открытых источников, в здании расположены административные органы ВДНХ и столовая. Рядом находится колесо обозрения «Солнце Москвы».

Как передавало ИА Регнум, утром 28 августа загорелся балкон квартиры на четвёртом этаже четырёхэтажного жилого дома на Пионерской улице в подмосковном Красногорске. Огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания составила 900 кв. м.

Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей. Позднее стало известно о ликвидации пожара.