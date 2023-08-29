Москва, 29 августа, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Ученые НИУ Белгородского государственного университета (БелГУ) в составе международного коллектива усовершенствовали алгоритмы обработки сигналов от детектора в рамках международного проекта DarkSide, который направлен на поиск трудноуловимых частиц тёмной материи при помощи специального детектора, который в настоящее время лишь создается. Результаты исследования опубликованы в журнале The European Physical Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тёмной материей учёные называют форму материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии, поэтому она не доступна прямому наблюдению. Такая материя, как считают учёные, составляет около четверти массы-энергии Вселенной, она проявляется только в гравитационном взаимодействии. По мнению учёных, тёмная материя может состоять из каких-то частиц, подобных элементарным частицам в обычной материи.

Для того, чтобы можно было «увидеть» эту материю, необходимо создать особый детектор, подобный телескопу, который будет ловить эти трудноуловимые частицы. В эксперименте DarkSide-20k по созданию такого устройства участвуют учёные из России, Франции, Италии, Польши, США и Китая.

В настоящее время учёные из НИИЯФ МГУ и НИУ БелГУ совместно с крупнейшим производителем титана ВСМПО-Ависма в рамках Федеральной целевой программы отрабатывают технологию получения сверхчистого титана, они апробируют её в серийном производстве для будущих низкофоновых экспериментов, подобных DarkSide, в том числе и на территории России.

«В мире есть около десятка различных детекторов тёмной материи. Это одно из самых горячих направлений фундаментальной науки, где есть гонка за результат и высокая конкуренция. Преимущество DarkSide — в использовании сверхчистого аргона в качестве основного материала детектора и в более тщательном подборе материалов для него», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Лаборатории радиационной физики НИУ БелГУ Андрея Олейника.

Он высказал мнение о том, что DarkSide-20k войдёт в тройку самых чувствительных детекторов в мире. В настоящее время перед белгородской группой в DarkSide поставлена задача по разработке специального компактного источника нейтронов, который смог бы генерировать очень слабый поток частиц, на уровне чуть выше фона, который нужен для тестирования устройства. Помимо этого, белгородские ученые через два-три года смогут участвовать в наборе данных в детекторе и его оперативном управлении, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, американские учёные встревожены нынешним положением Земли, так как планета переживает стремительный всплеск экстремальных климатических и геодинамических явлений. По оценкам учёных, климатические изменения на планете ведут к учащению и росту масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий. Кульминацией стала чрезвычайная активизация магматических очагов и сопутствующее увеличение числа глубоких мантийных землетрясений, что привело к снижению теплопроводности океана. Это в свою очередь увеличивает риск нагревания планеты и её самоуничтожения в обозримом будущем.

Ученые Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В. Г. Шухова разработали композитный материал, защищающий от различных видов космической радиации: от протонного, электронного, нейтронного и фотонного излучений. Опытный образец, который в течение полугода испытывали на МКС герой России космонавт Антон Шкаплеров и его коллега Пётр Дубов, оказался устойчив к бактериям и перепадам температур. По словам одного из разработчиков, кандидата технических наук Натальи Черкашиной, госкорпорация «Роскосмос» рассматривает возможность применить новый композит при изготовлении многоразового пилотируемого космического корабля «Орел».

Ученые Омского политеха (ОмГТУ) разработали новый способ выброса остатков топлива в условиях невесомости. Горючее на основе перекиси водорода находится в баках в виде капель, частично прилипших к стенкам. Чтобы осушить емкость, ученые предложили преобразовывать жидкость в газ и выдувать его в окружающее космическое пространство. Технология позволит снизить количество пожаров и взрывов космических аппаратов с жидкостными ракетными двигателями при их столкновении с поверхностью Земли.