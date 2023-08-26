Вашингтон, 26 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Американские учёные встревожены нынешним положением Земли, так как планета переживает стремительный всплеск экстремальных климатических и геодинамических явлений, сообщается на сайте Earth Save Science Collaborative (ESSC).

National Aeronautics and Space A/Instagram.com/Global Look Press

«Недавно мы обнаружили ряд тревожных аномалий во всех слоях системы Земли. Происходит необычайное смещение и дестабилизация ядра Земли, спорадическое и хаотичное ускорение вращения планеты, смещение её оси вращения», — сказал Аллен Эгон Чолакян, доктор философии, приглашенный исследователь в Гарвардском университете.

По оценкам учёных, климатические изменения планеты ведут к учащению и росту масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий. Кульминацией стала чрезвычайная активизация магматических очагов и сопутствующее увеличение числа глубоких мантийных землетрясений, что привело к снижению теплопроводности океана. Это в свою очередь увеличивает риск нагревания планеты и её самоуничтожения в обозримом будущем.

В связи с этим Чолакян призвал создать единый международный научный центр, по сути, международный междисциплинарный альянс лучших учёных мира, которые будут работать над решением этой проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, учёные опасаются, что две суперлуны в одном месяце запустят сейсмические процессы небывалой силы. Согласно исследованиям российского математика-энтузиаста Михаила Ковалева, сближение Луны и Земли вызывает усиление сейсмической активности. Специалисты отметили, что два мощнейших «гравитационных удара» подряд могут дестабилизировать недра так, что те ответят со страшной силой.