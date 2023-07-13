Москва, 13 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В 2023 году Россия отметила 62-летие со дня старта первого пилотируемого космического корабля «Восток». За чуть более полвека в космической отрасли произошел огромный скачок. Запуск космических аппаратов стал обыденным делом, только в прошлом году в космическое пространство стартовали 187 (!) ракет с различными грузами. Даже запуск пилотируемого корабля на орбиту стал чем-то обычным, в космосе теперь снимают художественные фильмы. А развитием космической отрасли в России занимаются ученые различных региональных университетов.

priority2030.ru Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами открыли сверхпроводниковый диодный эффект

Новую страницу истории освоения космоса пишут сотрудники вузов, входящих в федеральную программу «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Уже сейчас в её рамках российские исследователи проводят уникальные эксперименты в области развития космонавтики.

Помимо «умной» электроники новым покорителям межзвездного пространства уже доступны программно-аппаратный комплекс, обучающий выходу в открытый космос, новый материал, защищающий от радиации, и оригинальный способ выброса остатков топлива в условиях невесомости, предотвращающий взрывы на Земле. Это далеко не полный перечень проектов, которые сегодня реализуют российские университеты.

Ученые Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В. Г. Шухова разработали композитный материал, защищающий от различных видов космической радиации: от протонного, электронного, нейтронного и фотонного излучений. Опытный образец, который в течение полугода испытывали на МКС герой России космонавт Антон Шкаплеров и его коллега Петр Дубов, оказался устойчив к бактериям и перепадам температур.

По словам одного из разработчиков, кандидата технических наук Натальи Черкашиной, госкорпорация «Роскосмос» рассматривает возможность применить новый композит при изготовлении многоразового пилотируемого космического корабля «Орел». «Из разработанных материалов планируется изолировать каюты космонавтов для осуществления длительных полетов в рамках Лунной программы, а также использовать в качестве локальной защиты радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов, — рассказала Наталья Черкашина. — В настоящее время именно недостаточная защищенность космонавтов от радиации является препятствием для данных программ».

После того как на Землю вернется второй контейнер с экспериментальным материалом, можно будет окончательно подтвердить эксплуатационные характеристики и приступить к его внедрению в космическую отрасль на строящуюся российскую орбитальную космическую станцию.

priority2030.ru Ученые испытали в космосе материал, защищающий от радиации

Ученые Омского политеха (ОмГТУ) разработали новый способ выброса остатков топлива в условиях невесомости. Горючее на основе перекиси водорода находится в баках в виде капель, частично прилипших к стенкам. Чтобы осушить емкость, ученые предложили преобразовывать жидкость в газ и выдувать его в окружающее космическое пространство. Технология позволит снизить количество пожаров и взрывов космических аппаратов с жидкостными ракетными двигателями при их столкновении с поверхностью Земли.

Для России это особенно актуально. По словам профессора кафедры «Авиа — и ракетостроение» ОмГТУ Валерия Трушлякова, если в зарубежных странах районами сброса является Мировой океан, то в Российской Федерации это сухопутные местности — тайга и степи. В итоге 70% случаев падения отработавших ступеней ракет типа «Союз-2» заканчиваются пожарами.

С новой технологией пожаров удастся избежать. «В процессе спуска ускорителей емкость осушается от жидких остатков перекиси водорода», — пояснил учёный. Конечная цель проекта — совместная разработка бортовой системы выброса остатков.

priority2030.ru Ученые из Новочеркасска разработали обучающую систему для космонавтов

Ученые из Новочеркасска разработали систему обучения космонавтов по выходу в открытый космос. Скафандр с реалистичными 3D-моделями значительно повышает качество подготовки и сокращает время обучения. «Современный скафандр представляет собой космический корабль, напичканный клапанами, насосами, фильтрами, датчиками и регуляторами. Наш образовательный комплекс создан для того, чтобы упростить изучение сложных космических систем», — рассказывает руководитель ОКТБ «СТАРТ» ЮРГПУ (НПИ) Николай Сухенко.

Для подготовки космонавтов ученые выпустили также специальный учебник с интерактивными схемами. По ним можно детально изучить все элементы космического корабля. В техническую часть обучающей системы входят большие экраны, два рабочих места для операторов с сенсорными мониторами и рабочее место для инструктора. При помощи этих устройств инструктор может создавать презентации, демонстрировать 3D-модели и показывать видеоматериалы, поясняющие принципы работы космических кораблей. Предусмотрена также проверка качества усвоения материала для сотрудников разного статуса: от космонавтов, ведущих подготовку к полету, до тех, кто уже побывал в космосе.

priority2030.ru Сотрудники Омского политеха (ОмГТУ) предложили газифицировать остатки ракетного топлива

Разработкой «умной электроники» для космоса заняты учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Совместно с зарубежными коллегами они открыли сверхпроводниковый диодный эффект (СДЭ), который уже сейчас может быть использован при создании электронных устройств для космической отрасли, работающих в условиях сверхнизких температур.

«Наша международная исследовательская команда работает над изучением новых физических явлений, возникающих на стыке магнетизма и сверхпроводимости. В своей работе мы впервые продемонстрировали возможность переключения направления сверхтока без использования внешнего магнитного поля. Одним из препятствий, которые стоят на пути к реализации новых электронных приборов, является использование сверхнизких температур, близких к абсолютному нулю», — пояснил один из соавторов проекта, проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак.

По его словам, уже сейчас структуры, на основе которых реализуется СДЭ, могут быть использованы для создания электронных компонентов, работающих в космосе. По оценке учёного, по сравнению с полупроводниковой электроникой они менее подвержены ионизирующему космическому излучению. Это позволит в будущем делать более надежные и устойчивые к радиации электронные компоненты.

С 2022 по 2031 год в России идет Десятилетие науки и технологий. Государство стремится привлечь молодежь в сферу науки и технологий, вовлечь исследователей и разработчиков в решение важных для страны и общества задач и обеспечить рост знания людей о достижениях российской науки. Для выполнения поставленных целей были разработаны 18 инициатив и проектов Десятилетия.

Принять участие в популяризации российской науки может каждый. 23 июня 2023 года стартовал всероссийский конкурс на создание талисмана Десятилетия науки и технологий в России. Каждый житель страны сможет предложить свою идею символа российской науки. Конкурс продлится до 31 июля. Выполнить конкурсную работу можно в любой технике и жанре. Для этого необходимо до 31 июля включительно загрузить свой вариант талисмана с коротким рассказом о нем на страницу конкурса талисман. наука. рф.

Финалистов определят члены Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий. В финал выйдут пять конкурсных работ, набравших больше всего голосов. Победитель, чья работа станет официальным талисманом Десятилетия науки и технологий в России, получит возможность посетить третий Конгресс молодых ученых.

А 15–16 июля в Москве, в Парке Горького, пройдет главный музыкальный опен-эйр и молодежный фестиваль VK Fest. На площадке фестиваля все дни будет работать объединенный стенд национальных проектов, где посетители смогут ознакомиться с возможностями нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» создаются интеграционные научно-образовательные и научно-производственные структуры мирового масштаба. Повышается уровень региональных систем высшего образования и науки за счет объединения ресурсов заинтересованных сторон.

Программа «Приоритет 2030» призвана сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.