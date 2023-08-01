Москва, 1 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Первоклассники из Луганска 1 августа получили школьные наборы от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». До 1 сентября такие же наборы получат ещё 30 тыс. будущих школьников из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кадр из видео «Движение первых»

«Первые наборы первоклассника получили будущие учащиеся школ из Луганска. Вместе с нашими партнёрами мы обеспечили ребят самым необходимым для начала учёбы: от рюкзака, дневника и тетрадей до наборов для творчества. Всего до 1 сентября в ЛНР наборы «Первых» получат около 10 тысяч будущих первоклассников», — рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

В комплект первоклассника входят: рюкзак, дневник, полный канцелярский набор и набор для творчества, блокнот-планер, светоотражатель, значок и силиконовый браслет «Движения первых», а также мешок для сменной обуви.

Народный фронт и платформа «Россия — страна возможностей» предоставили наборы плотных тетрадей, а также стикерпаки, которыми можно украсить блокноты и дневники. Российское общество «Знание» передало пеналы с наполнением и уникальное издание графических новелл о Героях российской спецоперации, в ярких иллюстрациях рассказывающих о мужестве и самоотверженности бойцов.

«Первый класс — это новая эпоха в жизни любого ребёнка. Очень важно, что для наших детей эта эпоха начинается уже в России. И спасибо «Движению первых» за помощь и поддержку наших детей», — сказала мама одной из первоклассниц школы Луганска.

Отмечается, что общий вес отправленных школьных комплектов составил 125 тонн.

Инициаторами сбора выступили «Движение первых», Министерство просвещения РФ, Росмолодёжь, Народный фронт, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание» и партия «Единая Россия».

Как сообщало ИА Регнум, «Движение первых» было создано по инициативе президента России Владимира Путина год назад. Это крупнейшее в стране молодежное объединение, которое вдохновляет и даёт миллионам участников в возрасте от 6 до 17 лет возможность всегда и во всем быть первыми, воспитывает настойчивость и упорство — настоящих лидеров, способных вести за собой.

Подведены итоги грантового конкурса «Движения первых». Конкурсная комиссия утвердила 759 победителей из 81 региона России.

Общая сумма финансирования проектов достигла 2 млрд рублей рублей, гранты направят на организацию и проведение проектных активностей по воспитанию, развитию и самореализации, организацию досуга детей и молодёжи. Глава правления «Движения первых» Григорий Гуров отметил, что конкурс позволит вовлечь в различные активности более 1 млн детей разного возраста.