Ростов-на-Дону, 28 августа, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Заместитель начальника отдела полиции по Миллеровскому району Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом 28 августа сообщили «Известия со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что сотрудника МВД задержали в Ростове-на-Дону. Его подозревают в том, что 25 августа в хуторе Дудки он получил 3 млн рублей. За это он пообещал помочь давшему деньги мужчине с тем, чтобы его сыну не предъявили обвинения по более тяжкому составу преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По информации Telegram-канала Baza, он был в звании подполковника.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца Андрея Большакова, уволенного с должности главы города Димитровграда. Следственные органы заинтересовались им после того, как у них появилась информация, что он получит крупную взятку. При задержании в его автомобиле нашли и изъяли более 1 млн рублей.