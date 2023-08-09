Ульяновск, 9 августа, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ульяновска принял решение арестовать на два месяца бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 9 августа сообщило РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно», — рассказали в суде.

Большакова задержали утром 8 августа, когда он приехал к мэрии. Когда к нему подошли правоохранители, он закрылся в машине, а потом оказал сопротивление. Силовикам пришлось применить оружие. По предварительным данным, в автомобиле у мэра нашли более 1 млн рублей.

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в день задержания Большакова объявил о его увольнении в связи с утратой доверия. Он заявил, что градоначальника задержали «при порочащих обстоятельствах». Глава региона также сообщил, что к мэру есть множество претензий.

Пресс-служба Улановского регионального отделения «Единой России» сообщила, что Большакова исключили из партии.