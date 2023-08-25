Москва, 25 августа, 2023, 22:42 — ИА Регнум. До 35 человек выросло число отравившихся шаурмой и курами гриль в точке быстрого питания на севере Москвы. Об этом 25 августа сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

Александра Левчук/ТАСС

Ведомство продолжает эпидемиологическое расследование по факту массового заражения кишечной инфекцией людей, купивших шаурму и кур гриль в кафе «Бистро-24». На вечер 25 августа зарегистрировано 35 случаев заболевания, в инфекционные стационары доставлено 28 человек, заболевшие находятся в состоянии средней тяжести. Уточняется, что у 16 человек установлен диагноз «сальмонеллёз», бактериологически подтвержденный.

Кафе «Бистро-24» опечатано 23 августа с реализации снято и забраковано более 180 кг обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья. В работе находятся пробы продовольственного сырья, пищевой продукции, воды, смывов, отобранные в кафе.

Кроме того, установлен поставщик мяса кур и куриных полуфабрикатов. С реализации снято и забраковано 598 кг мяса кур без сопроводительной документации. Проводятся мероприятия по установлению других производителей, поставлявших продовольственное сырье в кафе «Бистро-24».

«По окончании эпидемиологического расследования Управлением будут составлены иски в защиту прав всех пострадавших потребителей с целью компенсации причиненных убытков и морального вреда», — указано в заявлении Роспотребнадзора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на севере Москвы 32 человека отравились шаурмой и курицей гриль. Все пострадавшие покупали еду в бистро на улице Софьи Ковалевской. После этого они стали обращаться за медицинской помощью с симптомами отравления. Обращения поступали на протяжении четырёх дней.

Позднее прокуратура Северного административного округа Москвы показала видео из кафе в Москве, где произошло массовое отравление людей шаурмой и курицей-гриль. В ведомстве координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании дела об отравлении клиентов фаст-фуда.