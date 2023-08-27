Москва, 27 августа, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы назначил арест двум фигурантам уголовного дела о массовом отравлении шаурмой и курицей гриль. Об этом 27 августа сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акопову О. С. и Кахраманову Э. Н. О.», — сообщили журналистам в суде.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в столице шаурмой и курами гриль, выпущенными одной из точек «Бистро-24», отравились 35 человек. В стационары поступили 28 пострадавших. Ведомство начало проводить расследование. Бистро опечатали, с реализации сняли и забраковали более 180 кг продукции и сырья. Также выявили поставщика кафе.