Москва, 28 августа, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсуждали предстоящий саммит G20, заявил 28 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, которые приводит РИА Новости, о формате участия в саммите президента России будет проинформировано дополнительно.

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