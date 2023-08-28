Москва, 28 августа, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Госдуму был внесён проект закона о лишении приобретённого гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации. Соответствующий документ размещён в электронной базе Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующий проект закона в Госдуму внёс заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ).

В пояснительной записке указано, что проектом закона предлагается мера в виде прекращения гражданства РФ, если лица, которые приобрели российское гражданство, не встали на воинский учёт в определенное законодательством России время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации.

В документе поясняется, что согласно российскому законодательству, лицам, которые приобрели гражданство РФ, необходимо явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учёт в течение двух недель либо подать заявление через Госуслуги в недельный срок со дня наступления соответствующего события.

«Вместе с тем, на практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга сотрудники полиции выявили свыше 100 мигрантов с гражданством России, которые не состояли на воинском учёте, они были доставлены в военкомат Фрунзенского района города. В ходе проверки стражи порядка выявили около 400 иностранных граждан, при этом 55 из них пребывали на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудили 300 уголовных дел по итогам операции «Мигрант», проводившейся в течение пяти дней. Всего за пять дней было выявлено более 5,7 тыс. нарушений миграционного законодательства. Почти 500 иностранцев были помещены в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы России.

В беседе с ИА Регнум глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что если иностранец получает паспорт Российской Федерации, то он становится обязан защищать свою новую страну и потому вставать на воинский учёт, и к дополнительной стимуляции или условиям прибегать не нужно. Ранее во время пресс-конференции глава СПЧ предложил при выдаче мигрантам российского паспорта одновременно с этим ставить их на воинский учёт.