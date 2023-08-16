Москва, 16 августа, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил при выдаче мигрантам российского паспорта одновременно с этим ставить их на воинский учёт. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что мужчины, которые переезжают в Россию и получают российское гражданство, должны нести обязанности, например, по защите своей новой родины.

Фадеев обратил внимание на то, что зачастую мужчины-мигранты, получив российский паспорт, забывают встать на воинский учет в военкомат.

«И наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учёт», — заявил он, напомнив, что на воинский учёт должны вставать не только военнообязанные, но и все мужчины, в том числе освобождённые от военной службы и с проблемами со здоровьем.

Фадеев также отметил, что необходимо содействовать максимальной интеграции мигрантов в общественное пространство России.

Как передавало ИА Регнум, на юге Санкт-Петербурга в ходе двухдневного рейда сотрудники полиции выявили свыше 100 мигрантов с гражданством России, которые не состояли на воинском учёте, они были доставлены в военкомат Фрунзенского района города для проведения процедуры постановки на воинский учёт.