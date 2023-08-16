Санкт-Петербург, 16 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга сотрудники полиции выявили свыше 100 мигрантов с гражданством России, которые не состояли на воинском учёте, они были доставлены в военкомат Фрунзенского района города. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что миграционный рейд проходил на Софийской овощебазе, в ходе проверки стражи порядка выявили около 400 иностранных граждан, при этом 55 из них пребывали на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Уточняется, что были выявлены и более 100 земляков проверенных иностранцев, которые являются гражданами России, почти все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учёт.

В отношении одного из иностранцев было возбуждено уголовное дело по факту предъявления им поддельных документов, уточнило агентство.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудили 300 уголовных дел по итогам операции «Мигрант», проводившейся в течение пяти дней. Всего за пять дней было выявлено более 5,7 тыс. нарушений миграционного законодательства. Почти 500 иностранцев были помещены в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы России.