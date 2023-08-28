Майами, США, 28 августа, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси может быть наказан за отказ общаться с журналистами после матча в Главной футбольной лиге (MLS) против «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом 28 августа сообщает портал Goal.com.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Отмечается, правила MLS требуют, чтобы по окончании матчей игроки были доступны для интервью.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Ред Булл» в матче MLS со счётом 2:0. Этот матч стал дебютным для Месси в лиге, аргентинский форвард забил один гол.

До этого «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг среди команд MLS, а также смог выйти в финал Кубка Соединённых Штатов. 36-летний Месси в восьми матчах забил 11 голов и отдал три результативных паса. Он стал самым титулованным футболистом в мире.