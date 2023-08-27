Харрисон, США, 27 августа, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Интер Майами» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Ред Булл» в выездном матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Global Look Press/Keystone Press Agency/Leco Viana

Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей голы забили парагвайский полузащитник Диего Гомес (37-я минута) и аргентинский нападающий «Майами» Лионель Месси (89-я).

Этот матч стал дебютным для Месси в MLS, до этого «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг среди команд MLS и чемпионата Мексики, а также смог выйти в финал Кубка Соединённых Штатов. 36-летний аргентинский форвард в восьми матчах отличился 11 забитыми мячами и тремя голевыми пасами.

Для «Интер Майами» эта победа стала первой за 12 матчей MLS с 14 мая, до этого клуб восемь раз проиграл и трижды закончил встречи с ничейным результатом.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа стало известно, что Месси заработал новый трофей, победив в финале Кубка лиг, и стал самым титулованным футболистом в мире. О переходе футболиста из ПСЖ в «Интер Майами» сообщалось в начале июня. После перехода аргентинца команда выиграла восемь матчей.