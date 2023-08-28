Красногорск, 28 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек из дома, который загорелся в подмосковном Красногорске, сообщила 28 августа пресс-служба ГУ МЧС России в своём Telegram-канале.

Кадр видео из Телеграм — канала Пожар в Красногорске

«Сотрудники ведомства эвакуировали 30 человек, в том числе пять детей», — уточнили в ведомстве.

Пожар вспыхнул утром 28 августа на балконе четырёхэтажного дома на Пионерской улице в Красногорске, огонь распространился на кровлю. Предварительная площадь пожара — 900 кв. м.

Позднее в МЧС объявили о локализации пожара. На месте ЧП работают спасатели. Сведений о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 августа в подмосковном Нахабино в строительном магазине произошёл пожар на площади 750 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.