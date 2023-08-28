Красногорск, 28 августа, 2023, 11:36 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске загорелась крыша четырёхэтажного жилого дома, идёт эвакуация людей, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального главка МЧС.

Кадр видео из Телеграм — канала Горящая крыша многоэтажки в Красногорске

«На улице Пионерская горят кровля и балкон четырехэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в ведомстве.

На место уже прибыли дежурные подразделения спасателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 25 августа в подмосковном Нахабино в строительном магазине произошёл пожар на площади 750 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

В Сочи 25 августа спасатели ликвидировали крупный пожар, который произошёл на крыше многоквартирного жилого дома. Из здания было эвакуировано 60 человек, никто не пострадал.