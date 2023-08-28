Крыша жилой многоэтажки загорелась в Красногорске
В подмосковном Красногорске загорелась крыша четырёхэтажного жилого дома
Красногорск, 28 августа, 2023, 11:36 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске загорелась крыша четырёхэтажного жилого дома, идёт эвакуация людей, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Горящая крыша многоэтажки в Красногорске
«На улице Пионерская горят кровля и балкон четырехэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в ведомстве.
На место уже прибыли дежурные подразделения спасателей.
Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 25 августа в подмосковном Нахабино в строительном магазине произошёл пожар на площади 750 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.
В Сочи 25 августа спасатели ликвидировали крупный пожар, который произошёл на крыше многоквартирного жилого дома. Из здания было эвакуировано 60 человек, никто не пострадал.