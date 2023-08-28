Красногорск, 28 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Пожар в четырёхэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске локализован, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального главка МЧС.

Кадр видео из Телеграм — канала Горящая кровля дома в Красногорске.

«В 11:46 мск объявлена локализация пожара», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожар был локализован на площади 900 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в подмосковном Красногорске загорелась крыша жилого дома. На улице Пионерская загорелась кровля и балкон четырехэтажного жилого дома, была проведена эвакуация людей. На месте ЧП работают спасатели.