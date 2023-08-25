Москва, 26 августа, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Открытое горение в строительном магазине ликвидировали спасатели в подмосковном Нахабино. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Ликвидация открытого горения заявлена в 00:04 мск. Площадь пожара составила 750 кв. метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

Возгорание произошло около 20:15 мск в здании, расположенном по адресу: улица Советская, д. № 115 в поселке Нахабино. Изначально площадь горения составляла 400 кв. метров. К тушению пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники.

Локализация пожара объявлена в 21:48 мск. В свою очередь, пресс-служба Роспотребнадзора по Московской области сообщила, что в воздухе в районе пожара превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не выявлено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сочи спасатели ликвидировали крупный пожар, который произошёл на крыше многоквартирного жилого дома. Отмечается, что из здания было эвакуировано 60 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 58 сотрудников спасательных служб, а также 21 единицу служебной техники.