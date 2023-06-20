Белгород, 20 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена, в частности один житель — в ходе обмена в июне 2023 года, рассказала 20 июня журналистам в ходе своего визита в Белгород уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Антон Новодережкин/ТАСС Татьяна Москалькова

«Алгоритм достаточно сложный. И хоть и не удалось всех до одного освободить, но на сегодняшний день более 30 белгородцев вернулись в свои семьи. Последний обмен был совсем недавно, в числе 94 человек был один из Белгородской области», — сказала Москалькова.

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной был произведён 11 июня. В Россию вернулись 94 военнослужащих, все они направлены в госпитали для реабилитации. Украине были переданы 96 человек.

20 июня сообщалось, что, судя по документам, подписанным властями Украины, в Киеве разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов и в первую очередь стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этот подход киевских властей, отметив, что обмен военнопленными — сложная работа, которая должна «вестись в тишине».