Москва, 27 августа, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над списком гендеров в анкете из отеля в Швейцарии. В воскресенье, 27 августа, дипломат показала, какой документ ей прислали в швейцарской Лозанне.

Захарова пояснила, что анкету нужно заполнить для получения услуги массажа. Варианты на выбор в графе «пол» её удивили.

«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка что ли?», — написала она в Telegram-канале.

Перед этим Захарова высмеяла США за добавление в список антироссийских санкций детского оздоровительного лагеря «Артек». Как она отметила, если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или место для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами.