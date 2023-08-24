Захарова оценила решение США ввести санкции против «Артека»
Захарова указала на моральное уродство в США после санкций против «Артека»
Москва, 24 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала 24 августа на решение министерства финансов США ввести санкции против Международного детского центра «Артек».
«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Российский дипломат добавила, что «Артек» — это образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где создали условия для здорового отдыха детей и их развития.
Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться, подчеркнула Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, минфин США 24 августа внёс в санкционный список против России 11 физических лиц и Международный детский центр «Артек». Санкции также ввели в отношении матери главы Чечни Рамзана Кадырова и директора «Артека» Константина Федоренко.
О новом пакете санкций против России заявил 24 августа президент США Джо Байден.