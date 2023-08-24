Москва, 24 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала 24 августа на решение министерства финансов США ввести санкции против Международного детского центра «Артек».

ИЗВЕСТИЯ/ Александр Полегенько

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Российский дипломат добавила, что «Артек» — это образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где создали условия для здорового отдыха детей и их развития.

Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США 24 августа внёс в санкционный список против России 11 физических лиц и Международный детский центр «Артек». Санкции также ввели в отношении матери главы Чечни Рамзана Кадырова и директора «Артека» Константина Федоренко.

О новом пакете санкций против России заявил 24 августа президент США Джо Байден.