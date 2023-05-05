Ростов-на-Дону, 5 мая, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В Ростовской области нашли дрон-разведчик. Об этом 5 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Трёхметровый беспилотник обнаружил местный житель в поле в двух километрах от посёлка Нижнедонского.

Прибывшие на место обнаружения БПЛА силовики изъяли дрон длиной три метра и шириной 75 см.

По данным канала, дрон прилетел с территории Украины и по неизвестной пока причине рухнул в поле. Он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 мая беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в селе Киселёвка Красносулинского района Ростовской области. Беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, упал и взорвался.

Прибывшие пожарные и сотрудники предприятия ликвидировали возгорание. В результате происшествия пострадавших нет, материальный ущерб, нанесённый сооружениям, незначительный.

В апреле украинский дрон упал в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» на территории Богородского округа Московской области. По некоторым данным, он был начинён 17 килограммами взрывчатки, внутри аппарата находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.