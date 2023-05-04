Глава Ростовской области Голубев сообщил о дроне, взорвавшемся на территории нефтезавода

Новошахтинск, Ростовская область, , 06:48 — REGNUM Беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава Ростовской области уточнил, что инцидент произошёл в ночь на 4 мая в селе Киселёвка Красносулинского района. Беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, упал и взорвался.

По словам Голубева, возгорание, возникшее в результате взрыва, было ликвидировано без привлечения пожарных, силами работников предприятия. В результате происшествия пострадавших нет, материальный ущерб, нанесённый сооружениям, незначительный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Краснодарском крае в результате атаки дрона произошло возгорание в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).