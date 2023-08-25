Амман, 25 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Наступление ВСУ идёт медленней, чем планировали изначально, признал глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли 24 августа в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наступление идёт медленнее, чем предполагали его организаторы», — сказал он.

Милли добавил, что подобное нередко случается во время боевых действий, чем реальность и отличается от написанных планов. Представитель Пентагона также согласился с заявлением журналистов, что США запоздали с поставками вооружений на Украину.

При этом Милли считает, что в скором времени решится вопрос о передаче Киеву истребителей F-16.

Отставной генерал, командовавший объединёнными силами НАТО в Ираке и Афганистане, Дэвид Петреус 24 августа высоко оценил линию обороны, выстроенную российской армией. Он отметил, что ВСУ не обладают достаточным потенциалом для прорыва первой линии обороны, а если и смогут это сделать, то столкнутся со второй линией которая укреплена не хуже.

При этом отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что украинской армии не помогут и F-16, так как они будут лёгкой мишенью для российских средств ПВО.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 25 августа заявил, что уже нет сомнений в провале контрнаступления ВСУ, которое широко анонсировал Киев. Он также отметил, что украинское руководство, его западные кураторы стали, как и немецкие нацисты в годы Великой Отечественной войны, объяснять неудачи природными условиями, такими как погода или густая растительность.