Киев, 26 августа, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принимал участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. Эту информацию подтвердил 26 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на телеканале «Рада».

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«Было секретное совещание. Вообще, Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнёров, практически каждый день», — сказал он.

Подоляк добавил, что встречи проводятся для корректировки тактики и стратегии, а также для обсуждения ресурсов ВСУ. Представитель офиса президента также сообщил, что партнёрам нужно пояснять, что требуется украинской армии. Кроме того, Залужный получает консультации от США и Великобритании, добавил Подоляк.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Залужный тайно встретился с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином. По данным издания, они обсуждали изменение стратегии наступления ВСУ и украинскую сторону убедили сосредоточить основной удар на запорожском направлении.

Российский военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов 26 августа сообщил, что украинская армия в последнее время значительно изменила стратегию. ВСУ бросили основные силы в направлении Орехова на Токмак, стараясь продвинуться к Мелитополю и Бердянску. На это направление перебросили резервы, 82-ю десантную штурмовую бригаду и другие силы, рассказал Кнутов. При этом бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн сообщил, что 82-я десантная штурмовая бригада ВСУ, подготовленная по стандартам НАТО, скоро будет уничтожена.