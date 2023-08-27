Донецк, 27 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В ходе боёв на южнодонецком и донецком направлениях ВСУ потеряли за сутки до 370 военных. Об этом 27 августа заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — сообщил он.

Потери украинской армии на этом направлении составил до 130 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили две бронемашины противника, три автомобиля, гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На донецком направлении российские подразделения отбили две атаки ВСУ. Потери украинской стороны составили до 240 военных, РСЗО «Град», артсистема М777 и две Д-30.

Конашенков 27 августа сообщил, российская армия уничтожила на южнодонецком направлении до 200 военных ВСУ, танк, самоходные гаубицы Paladin и Krab, а также две гаубицы. На донецком направлении украинская армия потеряла до 225 военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля и четыре гаубицы.

При этом командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко сообщила о большом потоке раненых украинских военных. Его масштабы таковы, что медслужба оказалась не готова к подобной нагрузке. Кроме того, на такие потери не рассчитана даже законодательная база на Украине, добавила Остащенко.