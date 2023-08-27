Берлин, 27 августа, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Германия не будет выделять дополнительные средства на борьбу с экономическими проблемами и увеличивать размер своих долгов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он напомнил, что в результате кризиса, связанного с пандемией, а также после начала спецоперации на Украине ФРГ взяла долги на сотни миллиардов, что было, по словам канцлера, правильным и необходимым решением.

«Я не уверен, что [Европейский] союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше обязательств», — сказал он

Шольц также отметил, что нынешние экономические темпы в стране неудовлетворительны. По его словам, проблемы Германии связаны с ослаблением мировой экономики в целом на фоне зависимости страны от экспорта.

При этом Шольц заявил, что не видит, что страна находится на пороге худших времен. По его мнению, Германия имеет лучшие предпосылки, чтобы оставаться «в высшей лиге» по части технологий и через 10, 20 и 30 лет. Федеральный канцлер также указал на рекордные данные по занятости в стране.

Как сообщало ИА Регнум, британский журнал The Economist написал, что экономика Германии находится в глубокой рецессии и её перспективы весьма мрачны из-за бюрократии, ветхой инфраструктуры и устаревших бизнес-моделей.

Отмечается, что немецкая экономика только что пережила третий квартал спада или стагнации и может стать единственной крупной экономикой, которая сократится в 2023 году. По данным МВФ, в ближайшие пять лет Германия будет расти медленнее, чем США, Великобритания, Франция и Испания.

Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что жители Германии должны готовиться к трудным временам на фоне стагнации немецкой экономики. Она предупредила, что в фазе очень низкого или отрицательного экономического роста населению следует готовиться к реальным потерям. По её словам, процессы в Германии являются серьёзным вызовом на этапе трансформации, преимущественно в политическом плане.

По прогнозам председателя Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма, экономику Германии ожидает стагнация уже к концу текущего года. Он сообщил, что в BDI пересмотрели прогноз роста немецкого ВВП. Эксперты ожидают, что по итогам года он будет нулевым, при этом мировая экономика вырастет на 2,7%.