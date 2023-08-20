Лондон, 20 августа, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Экономика Германии находится в глубокой рецессии, и её перспективы весьма мрачны. Об этом 20 августа пишет британский журнал The Economist.

Stefan Klein/imagebroker.com/Global Look Press

Отмечается, что немецкая экономика только что пережила третий квартал спада или стагнации и может стать единственной крупной экономикой, которая сократится в 2023 году.

«Проблемы кроются не только здесь и сейчас. По данным МВФ, в ближайшие пять лет Германия будет расти медленнее, чем США, Великобритания, Франция и Испания», — говорится в статье.

По мнению авторов, у немецкой экономики мрачные перспективы из-за бюрократии, ветхой инфраструктуры и устаревших бизнес-моделей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что жители Германии должны готовиться к трудным временам на фоне стагнации немецкой экономики. Она предупредила, что в фазе очень низкого или отрицательного экономического роста населению следует готовиться к реальным потерям. По её словам, процессы в Германии являются серьёзным вызовом на этапе трансформации, преимущественно в политическом плане.