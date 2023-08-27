Херсон, 27 августа, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Украинские войска активизировались на Днепре на территории Херсонской области ко Дню независимости страны, однако не смогли достичь успеха. Об этом 27 августа рассказал врио губернатора Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Определённая активизация противника в акватории Днепра в последнее время имела место», — сказал он в беседе с ТАСС.

Сальдо отметил, что активизация ВСУ началась у Казачьих Лагерей, и добавил, что, очевидно, таким образом Киев хотел показать военные успехи ко Дню независимости Украины.

«Ничего у них, конечно, не вышло», — пояснил врио главы региона.

Он уточнил, что опасность поражения дронами противника сохраняется, так как никакое оборонительное вооружение не может гарантировать стопроцентного результата, тем более что мирные жители не могут постоянно дежурить с охотничьими ружьями в ожидании нападения украинских FPV-беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник штаба российских войск с позывным Нерв рассказал, что ВСУ уничтожили зажигательными снарядами порядка 70% лесов в ландшафтном парке «Кинбурнская коса» в устье Днепра.

Замглавы казачьей бригады «Дон» Сергей Юрченко отметил, что украинская армия обстреляла в этом районе сотни частных домов, хотя не все мирные жители их покинули.

Позднее глава пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал, что российские войска за сутки уничтожили три лодки с украинскими диверсантами. В результате были ликвидированы шесть военных ВСУ.