Херсон, 27 августа, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России за прошедшие сутки уничтожили лодки с диверсантами ВСУ, заявил 27 августа в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«За прошедшие сутки военнослужащими группировки «Днепр» в районе населённых пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ», — рассказал Кодрян.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра, артиллерия группировки «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила орудия Д-30 и 2А65. Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» была обнаружена и уничтожена гаубица M777 американского производства.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ высадиться на левый берег Днепра. По его словам, боестолкновение произошло утром между городом Голая Пристань и селом Кардашинка.