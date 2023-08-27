Херсон, 27 августа, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Около 70% лесов в ландшафтном парке «Кинбурнская коса» в устье Днепра были уничтожены в результате регулярных обстрелов зажигательными снарядами со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник штаба с позывным Нерв.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«ВСУ сжигают уникальный хвойный лес, который является частью ландшафтного парка с уникальной флорой и фауной. <…> Около 70% хвойного леса уничтожено», — рассказал военнослужащий.

Кроме того, Вооружённые силы Украины, по словам заместителя командира казачьей бригады «Дон» Сергея Юрченко, обстреляли около сотни частных домов даже несмотря на то, что не все мирные жители покинули Кинбурнскую косу.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что Вооружённые силы Украины в ночь на пятницу обстреляли Каховку, Новую Каховку, Голую Пристань и Казачьи Лагеря на левобережье Днепра. По его словам, ВСУ суммарно выпустили 32 единицы различных боеприпасов.