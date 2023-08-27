Вашингтон, 27 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Действующая американская администрация способствует уничтожению Украины, направляя Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом 26 августа написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном», — написал он, комментируя статью официального представителя МИД России Марии Захаровой на эту тему.

Кеннеди-младший пообещал, что в случае избрания его президентом Соединённых Штатов он положит конец такой безрассудной и бесчеловечной политике.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Захарова написала, что использование Киевом снарядов с обеднённым ураном, поставленных Западом, ведёт к радиационному заражению украинских территорий. Дипломат уточнила, что последствия таких действий могут отразиться на соседней Польше, в которой с мая наблюдался рост уровня радиационного фона.

В начале августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американское военное ведомство пока не приняло каких-либо решений о предоставлении Киеву танковых боеприпасов, включая боеприпасы с обеднённым ураном.