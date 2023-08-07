Вашингтон, 8 августа, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки пока не приняло каких-либо решений о предоставлении Украине танковых боеприпасов, в том числе и снарядов с обеднённым ураном.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Мне нечем поделиться. В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов», — сказал пресс-секретарь Минобороны США в ходе брифинга.

Он также отказался прокомментировать агрессию Вооружённых сил Украины против российских гражданских судов.

«Мы продолжаем концентрировать внимание на предоставлении необходимого содействия… чтобы [ВСУ] могли проводить контрнаступление», — добавил Райдер.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что США в ближайшее время могут объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Крайний транш обошёлся Вашингтону в 400 миллионов долларов.

В начале августа Соединённые Штаты Америки заключили с Болгарией и Южной Кореей сделки на поставку снарядов для Вооружённых сил Украины. По данным Financial Times, американские представители также ведут переговоры по поставкам вооружения с Японией.