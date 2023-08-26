Москва, 26 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума — 3%, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«У нас сейчас минимальный уровень безработицы — 3%. Такого не было за последние десятилетия», — сказал он.

Министр также сообщил, что по итогам 2023 года, согласно прогнозам, рост российской экономки составит 2,5% или больше. Инфляция, вероятно, достигнет 6%, но в следующем году правительство будет добиваться, чтобы она вернулась на уровень 4%.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в стране в июне 2023 года обновил исторический минимум, достигнув 3,1%. В мае он был на уровне 3,2%. Из 75,9 млн работоспособных человек безработными числились 2,4 млн.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что ситуация на рынке труда стала максимально стабильной. Он подчеркнул, что Россия стала лидером среди стран по минимальному уровню безработицы. Глава Минтруда также сказал, что её рост не предвидится в течение минимум полутора лет.