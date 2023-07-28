Самара, 28 июля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Ситуации на рынке труда в России отличается стабильностью. Об этом 28 июля журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Александр Сухов/РИА Новости

«Ситуация на рынке труда максимально стабильна», ― подчеркнул он.

Министр отметил, что страна находится на исторических отметках минимума по безработице и является лидером по этому показателю даже среди европейских стран.

«Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет как минимум будет находиться на низких отметках и тенденции к росту не предвидится, может быть, даже незначительное снижение», ― добавил глава Минтруда.

При этом он подчеркнул, что бесконечно безработица снижаться не может. Министр объяснил это наличием категорий граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством, но отметил, что власти им помогают.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в апреле 2023 года уровень безработицы снизился до 3,3%. Она подчеркнула, что этот показатель стал новым историческим минимумом для страны.

По данным Росстата, уровень безработицы в России по итогам мая 2023 года снизился до 3,2%. Всего в мае в стране безработными числились 2,4 млн человек. Средний возраст безработных по стране составил 37,7 года.

25 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что на сегодняшний день уровень безработицы в России составляет 3,2%, а доходы населения начали расти в реальном выражении.