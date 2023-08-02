Москва, 2 августа, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в июне 2023 года снизился до 3,1%, вновь обновив исторический минимум, сообщили 2 августа в Росстате.

Владимир Песня/РИА Новости

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 г. составил 3,1% (без исключения сезонного фактора)», — сказано в опубликованных службой материалах.

Месяцем ранее этот показатель составлял 3,2%.

В июне 2023 года численность рабочей силы в возрасте от 15 лет в России составляла 75,9 миллиона человек, 73,5 миллиона человек классифицировались как занятые, 2,4 миллиона — как безработные, находящиеся в поисках работы.

В Росстате также отметили, что в сельской местности уровень безработицы выше, чем в городской — 4,4% и 2,7% соответственно.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 августа в Министерстве экономического развития заявили, что объём промышленного производства в России в I полугодии 2023 года вырос в годовом исчислении на 2,6%. По итогам июня в годовом выражении объём промпроизводства вырос на 6,5%, в мае показатель составлял 7,1%.