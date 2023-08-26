Хельсинки, 26 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Россиянин Ян Петровский, которого задержали в Финляндии по запросу Украины, намерен попросить у Хельсинки убежища. Об этом сообщил адвокат задержанного, передал финский телеканал Yle.

Кадр из видео Ян Петровский, которого задержали в Финляндии по запросу Украины

В посольстве России в Финляндии заявили, что финская пограничная служба задержала россиянина в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства.

По информации диппредставительства, задержание произвели 20 июля при попытке Петровского вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Его поместили в центр временного размещения, где находятся в том числе лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

«После поступления личного обращения 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками», — говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

В дипмиссии добавили, что достигли договорённости о встрече с задержанным в ближайшие дни.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии 20 августа задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» россиянина Яна Петровского. Утверждается, что он находится под санкциями ЕС и США.

Финская полиция 23 августа сообщила российскому посольству, что россиянина арестовали и перевели в тюрьму города Вантаа.

Окружной суда региона Ита-Уусимаа 25 августа по запросу представителя Национального бюро расследований Финляндии продлил его арест. Решение о возможной экстрадиции минюст примет позже.

В суде задержанный потребовал, чтобы его лица не было видно во время заседания. Он назвал себя Воиславом Торденом.