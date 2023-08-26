Хельсинки, 26 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Российское посольство получит консульский доступ к арестованному в Финляндии по запросу Украины гражданину РФ Воиславу Тордену, сообщило 26 августа диппредставительство в своём Telegram-канале.

«После поступления личного обращения Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договорённость о встрече с ним в ближайшие дни», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, Тордена 20 июля при попытке вылететь в город Ниццу (Франция) из аэропорта Хельсинки-Вантаа задержала финская погранслужба. Ему заявили, что он подозревается в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии.

Задержанного поместили в центр временного размещения. Гражданин России имеет вид на жительство в Финляндии.

23 августа финская полиция сообщила российскому посольству, что Тордена арестовали и перевели в тюрьму города Вантаа. Тогда же стало известно, что его задержали по запросу из Киева.

23 августа Торден обратился в посольство России. Выяснилось также, что ранее он носил фамилию Петровский.

25 августа суд в Финляндии принял решение о продлении срока его ареста. Планируется рассмотрение вопроса о возможной экстрадиции Тордена. Финские СМИ сообщили в этот день, что арестованный гражданин России — лидер диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».