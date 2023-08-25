Хельсинки, 25 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Власти Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», россиянина Яна Петровского. Об этом 25 августа сообщил финский телеканал MTV3

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«В Финляндии арестован один из руководителей «Русичей». Он находится под стражей», — говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный в Финляндии — это Ян Игоревич Петровский, который также находится под санкциями ЕС и США. Киев потребовал выдать задержанного.

По информации телеканала, задержанного подозревают «в террористических преступлениях» с июня 2014 года по август 2015 года, его дело позднее рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.

Группа «Русич» в период с 2014 по 2015 год участвовал в конфликте на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. В Брюсселе утверждают, что она якобы связана с ЧВК «Вагнер».

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля итальянские СМИ о задержании в аэропорту Милана «Мальпенса» 29-летнего мужчины, обвиняемого в боевых действиях против ВСУ в Донбассе. Уроженцу города Роверето Алессандро Бертолини позволили сойти с трапа воздушного судна и сразу же увезли на допрос.

Адвокат Массимилиано Луиджи 7 июля рассказал, что арестованный в аэропорту Милана участник ополчения Донбасса Алессандро Бертолини имеет два гражданства — России и Италии. По словам юриста, власти Италии должны признать, что он имел право защищать границы России, так как в итальянском законодательстве нет наказания для защищающих границы своей страны.