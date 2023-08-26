Москва, 26 августа, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Противоречия между Демократической и Республиканской партиями в США приобрели непримиримый характер, что может спровоцировать гражданскую войну, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 26 августа в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада. Америка конфликтует сама с собой. На мой взгляд, в чём-то этот разлад носит непримиримый характер. Если хотите, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной», — сказал он.

Медведев отметил, что США стали специфическим государством, в котором начали преследование экс-президента Дональда Трампа, причём не ради восстановления справедливости, а чтобы помешать ему участвовать в новых выборах. Разлад между консервативными и либеральными элитами «разорвал Америку на части», отметил зампредседателя Совбеза.

При этом Медведев указал на то, что Демократическая партия продолжает поддерживать президента Джо Байдена, несмотря на развитие у него прогрессирующей деменции. Этим пользуется Республиканская партия, указывая на неприглядность состояния дел, хотя каждая из сторон действует в своих интересах, добавил российский политик.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Медведев спрогнозировал, что гражданская война в США может произойти уже в 2023 году, что повлечёт выделение Калифорнии и Техаса в отдельные государства.

Медведев также предположил, что в штатах, которые в результате войны окажутся под управлением Республиканской партии, на выборах президента победит бизнесмен Илон Маск. Зампредседателя Совбеза также спрогнозировал крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая МВФ и Всемирный банк.