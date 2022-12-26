Москва, 27 декабря, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Прогноз на 2023 год опубликовал 26 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Футуристический» прогноз содержит десять пунктов, в которых Медведев предположил, что может произойти в наступающем 2023 году. В частности, по мнению зампредседателя Совбеза, в предстоящем году возможна гражданская война в США. По прогнозу Медведева, результатом гражданской войны в США станет выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, а в последующем будет создано союзное государство Техаса и Мексики.

Кроме того, Медведев считает, что миллиардер и бизнесмен Илон Маск одержит победу на президентских выборах в тех штатах, которые по результатам гражданской войны окажутся во власти республиканцев.

Также, согласно прогнозу Медведева, все крупнейшие фондовые площадки и финансовые активности будут перенесены из США и стран Европы в Азию. И, наконец, Медведев допустил крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая МВФ и Всемирный банк. Итогом этого краха станет отказ от доллара и евро в качестве мировых резервных валют и возврат золотого стандарта. Наряду с ним, по мнению Медведева, будут активно использоваться цифровые фиатные валюты.

Стоит отметить, что свой прогноз Медведев предварил словами: «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту».

В конце своей публикации зампредседателя Совбеза России поздравил с наступающим праздником «англосаксонских друзей» и их союзников, которых охарактеризовал не очень лестным эпитетом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зампредседателя Совбеза России Медведев допустил, что Германия может стать базой для появления четвёртого рейха в Европе.