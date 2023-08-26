Москва, 26 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ на купянском направлении, заявил 26 августа офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Известия/Дмитрий Коротаев

«На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» овладели тремя опорными пунктами, уничтожив около 40 военнослужащих противника», — сказал Якимкин.

Военный уточнил, что «Запад» также отразил пять контратак украинской армии.

В районе сёл Шейковка и Новосергеевка Боровского района Харьковской области российские военные нанесли 14 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений ВСУ.

За сутки на купянском направлении расчёты тяжёлых огнемётных систем и артиллерии уничтожили три артиллерийских орудия М777 ВСУ, два миномётных расчёта и один пикап в районе сёл Шейковки и Крахмального, а также посёлка Двуречная.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 26 августа опубликовало кадры уничтожения наблюдательного поста ВСУ расчётами миномётов «Поднос». Корректировку огня «Запад» вёл с беспилотника.

Как заявило Минобороны, за сутки 24 августа ВСУ потеряли на купянском направлении до 50 военных, два танка, три БМП, два пикапа и гаубицу. Российские военные за сутки отразили на этом направлении три атаки ВСУ в районах сёл Синьковка Харьковской области и Сергеевка в ЛНР.