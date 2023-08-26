Москва, 26 августа, 2023, 09:07 — ИА Регнум. На купянском направлении в зоне проведения спецоперации работают расчеты миномётов «Поднос» Западного военного округа. Утром 26 августа российские военные начали с уничтожения наблюдательного поста Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

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Кадры работы миномётчиков опубликованы в Telegram-канале ведомства. Как рассказал командир миномётного расчёта, огонь корректировали подразделения беспилотников.

«Благодаря дополнительным «глазам» в небе миномётчикам было достаточно сделать первый выстрел, провести корректировку и беглым огнём уничтожить вражескую позицию», ― сообщили в министерстве.

Расчёт миномёта «Поднос» состоит из четырёх военнослужащих. Они могут вручную транспортировать оружие, масса и габариты миномёта это позволяют. Это даёт возможность миномётчикам быстрее и более скрытно перемещаться между заранее подготовленными позициями. Максимальная дальность стрельбы миномета составляет 6 км.

После первого выстрела расчёты начинают работать как чётко отлаженный механизм. Бойцы по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать её.

«Все цели, как правило, стационарные. Ведём огонь уже по пристреленным целям. Получается отрабатывать по целям точно, моментально», ― рассказал командир расчёта.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности. В течение суток российские войска отразили пять атак ВСУ: в районах посёлка Новосёловское и села Новоегоровка в ЛНР и села Синьковка в Харьковской области.

Украинская сторона потеряла до 50 военных. Также ВСУ потеряли за сутки две боевые машины пехоты, три пикапа и три артиллерийские системы М777 американского производства.

24 августа на этом направлении бойцы подразделения группировки войск «Западная», а также авиация и артиллерия отбили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР. ВС России уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу Д-20.